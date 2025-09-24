Amodeo: rimonta e oro!

Alberto Amodeo ha conquistato il titolo mondiale nei 400 metri stile libero S8, chiudendo con un tempo straordinario di 4:23.27.

Una gara che resterà impressa nella memoria degli appassionati di nuoto paralimpico: Alberto Amodeo ha conquistato il titolo mondiale nei 400 metri stile libero S8, chiudendo con un tempo straordinario di 4:23.27 e firmando il nuovo record dei campionati.

La finale, disputata in vasca lunga, sembrava inizialmente non sorridere all’azzurro. Nella prima parte di gara Amodeo ha mantenuto un passo prudente, rimanendo lontano dal podio mentre il canadese Maxwell dettava il ritmo. Ma la sua strategia è emersa alla distanza: ai 250 metri era già secondo (2:43.45), e a 300 metri (3:16.44) ha sferrato l’attacco decisivo.

Negli ultimi cento metri il nuotatore lombardo ha imposto il suo ritmo, scavando un solco incolmabile con gli avversari e tagliando il traguardo con oltre due secondi di vantaggio. Alle sue spalle l’argento è andato al russo Andrei Nikolaev (4:24.06), mentre il bronzo ha premiato l’australiano Callum Simpson (4:25.76).

Con questo risultato, Amodeo non solo porta a casa un titolo prestigioso, ma abbatte anche il precedente record dei campionati, che resisteva dal 2015 (4:24.32 di Oliver Hynd a Glasgow). Una prova di maturità tattica e di forza mentale: progressione regolare, finale esplosivo e un oro che pesa tantissimo nel medagliere della Nazionale paralimpica.

Un successo che conferma ancora una volta come il nuoto azzurro sappia regalare emozioni e scrivere pagine di sport indimenticabili, nel segno del coraggio e della determinazione.

