Appalto “leggero” non genuino e ricostituzione del rapporto in capo al committente

I lavoratori possono presentare domanda giudiziale.

L’appaltocosiddetto "leggero" è caratterizzato da una attività che si risolve prevalentemente nelle prestazioni di lavoro.

Sono definiti appalti “leggeri” quelli ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive ).

Secondo la Cassazione del 10 luglio 2025, n. 18945:

“ Affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell' art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa.”.

I Giudici della sentenza in commento hanno ritenuto che il solo elevato numero dei dipendenti e la elevata professionalità degli stessi non potessero essere presupposti idonei e bastanti per far considerare l'appalto in esame come “leggero”.

Per ritenere sussistente un appalto “leggero” occorre che i lavoratori ceduti costituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti (Cass. n. 6256/2019).

Inoltre, è necessario che, in capo all'appaltatore, sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 18455/2023).

I lavoratori nel caso di appalto non genuino con il cessionario dell’azienda possono presentare domanda giudiziale volta alla ricostituzione del rapporto di lavoro in capo al committente.

