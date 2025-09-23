Simone Barlaam re dei 100 farfalla: oro, record europeo e record dei Campionati

L’azzurro ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri farfalla S9 ai Campionati del Mondo, firmando una gara straordinaria.

È ancora una volta Simone Barlaam a scrivere la storia del nuoto paralimpico. L’azzurro ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri farfalla S9 ai Campionati del Mondo, firmando una gara straordinaria che lo ha visto non solo dominare gli avversari, ma anche stabilire due primati: il nuovo Record Europeo e il Record della manifestazione.

Partenza bruciante quella di Barlaam, che ha preso subito il comando con un passaggio ai 50 metri in 27.07, già indicativo della sua condizione. Nella seconda parte di gara ha mantenuto ritmo e concentrazione, spingendo con determinazione fino all’arrivo e fermando il cronometro sul tempo di 57.96. Un risultato che cancella il precedente limite dei Campionati e conferma il talento cristallino del campione milanese.

Alle sue spalle gli australiani Timothy Hodge (1:00.13) e Lewis Bishop (1:01.14) hanno provato a resistere, senza però riuscire a impensierire l’azzurro, apparso sin da subito imprendibile.

Un oro che non è solo un trionfo personale, ma anche un motivo d’orgoglio per l’Italia intera, sempre più protagonista nelle competizioni internazionali di nuoto paralimpico.

