Un incontro per promuovere una modalità di crescita economica e culturale più attenta alla cura delle persone, dei luoghi e delle risorse naturali.

Oggi, 18 settembre presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, si è tenuto il convegno "Back to Nature, benessere, impresa, territorio. La Natura come leva di valore", nell'ambito della Milano Green Week 2025.

Un incontro per promuovere una modalità di crescita economica e culturale più attenta alla cura delle persone, dei luoghi e delle risorse naturali, come hanno ricordato nei saluti di apertura Alessandro Rota membro di giunta della Camera di commercio, Carlotta Penati presidente Ordine Ingegneri di Milano, Elena Grandi Assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano, Gianluca Comazzi Assessore al Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, Giorgio Maione Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Paolo Festa Consigliere Delegato all’Ambiente della Città Metropolitana di Milano.

Presentato dai rappresentanti di Ordini e Collegi professionali della Lombardia un apposito Manifesto, che rappresenta un impegno comune a promuovere una cultura biofilica trasversale nelle professioni, nelle imprese, nella società, per restituire centralità al legame che unisce l’essere umano alla Natura, ripensando modelli di progettazione, gestione degli spazi, organizzazione di enti e relazioni personali.

