Venerdì 19 settembre e sabato 20 settembre andrà in scena la Finale Nazionale del concorso La Più Bella del Mondo, giunto alla sua edizione numero 27.Cornice dell'evento la centralissima piazza Vittorio Emanuele di Mortara (Pavia) dove arriveranno 40 concorrenti provenienti un po’ da tutta Italia.

Le concorrenti sfileranno indossando abiti prestigiosi, casual ed il costume da bagno istituzionale del concorso.

L'evento sarà presentato da Leo Bosi e Gloria Anselmi, la regia e le coreografie come di consueto saranno a cura di Valerio Rossetti.

Saranno tanti gli ospiti per questa importante occasione tra cui una giuria di addetti ai lavori presieduta dal giornalista critico gastronomico e conduttore televisivo Edoardo Raspelli. Il” cronista della gastronomia” assegnerà anche la “sua” fascia di “Miss Senza Trucco” e due premi speciali: i voucher della FB Dental (di Legnano, Milano) e gli abiti della stilista fiorentina Cinzia Diddi.

Novità per questa edizione, la fascia di Miss Mondariso, dedicata al territorio della Lomellina che ospiterà l'evento.

Ma la grande gara non si ferma dopo la finale di venerdì e sabato: già domenica 21, dalle 14, andrà in scena la prima tappa di selezione 2026: nemmeno il tempo di disfare le valigie e si riparte subito dalla piazza principale di San Giorgio Piacentino in occasione della Sagra del Fungo Porcino. Dieci ragazze si sfideranno per conquistare le prime fasce della stagione. La tappa sarà condotta da Leo Bosi, con le coreografie di Valerio Rossetti.

Sarà l'occasione per la prima uscita ufficiale della neoeletta La Più Bella del Mondo 2025.

