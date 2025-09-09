Busto e Senise da 50 anni

Il gemellaggio tra i due comuni affonda le radici nella storia della migrazione degli anni Sessanta e per ben 50 anni si è mantenuto saldo e carico di legami affettivi.

Sabato 6 e domenica 7 settembre, la comunità di Busto Garolfo ha celebrato la 48ª Festa del Gemellaggio con Senise, rinnovando un legame che dura da quasi cinquant’anni.

Il gemellaggio tra i due comuni affonda le radici nella storia della migrazione degli anni Sessanta, quando molte famiglie senisesi si trasferirono in Lombardia in cerca di lavoro. Da quell’incontro nacque un rapporto di amicizia che nel 1977 si tradusse in un patto ufficiale tra i sindaci Mario Buratti e Pietro Policicchio. Da allora, il sodalizio si è consolidato attraverso le parrocchie, le associazioni e l’impegno costante del Gruppo San Rocco per il Gemellaggio, divenuto punto di riferimento insostituibile per entrambe le comunità.

La festa di quest’anno ha preso il via sabato sera al Parco Comunale Falcone e Borsellino, dove bustesi e senisesi si sono ritrovati attorno a una lunga tavolata per la cena conviviale. Tra piatti tipici e risate, la serata è proseguita con musica e balli grazie all’animazione di Piero Capuano, che ha trasformato il parco in una grande pista sotto le stelle.

La domenica mattina il cuore della festa si è spostato in chiesa, con la Messa solenne in onore di San Rocco, accompagnata dalla Corale di Santa Cecilia. All’uscita, il Corpo Musicale di Santa Cecilia ha intrattenuto i presenti sul sagrato con una suggestiva esibizione, preludio al pranzo sociale. Anche a tavola si è rinnovata la tradizione: tra piatti lombardi e lucani, la convivialità ha fatto da cornice a un incontro che ancora una volta ha unito due territori geograficamente lontani ma legati da un sentimento profondo di fratellanza.

"A quasi 50 anni dal gemellaggio che ha unito in un patto di fratellanza le comunità di Busto Garolfo e Senise – ha ricordato il sindaco Giovanni Rigiroli – quei valori che ci parlano di integrazione, inclusione, conoscenza e convivenza pacifica tra i popoli sono sempre assolutamente validi ed attuali".

Un messaggio che ha trovato piena conferma nel calore dei tanti partecipanti, nei canti e nei sorrisi che hanno animato la due giorni di festa. A testimonianza che, ancora oggi, il gemellaggio tra Busto Garolfo e Senise non è solo un ricordo del passato, ma un impegno vivo e concreto, capace di guardare con fiducia al futuro.

