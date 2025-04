Draghi, Santi e Cavalieri

Attraverso un racconto coinvolgente e suggestivo, Frigerio guiderà il pubblico in un viaggio affascinante nell’immaginario del Medioevo, tra mostri e creature fantastiche che animano fiabe, leggende, miti e Sacre Scritture.

Un evento da non perdere per gli amanti della storia, dell’arte e dell’immaginario medievale. Martedì 22 aprile alle ore 21, presso la Sala della Comunità dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono (Via Cicogna 8/E), si terrà una serata speciale dedicata a "San Giorgio: Draghi, Santi & Cavalieri".

L'incontro, promosso dalla Parrocchia San Giorgio Martire di Cuggiono in collaborazione con il Circolo ACLI Cuggiono – APS, vedrà come ospite Luca Frigerio, giornalista e scrittore, autore del libro Bestiario Medievale. Animali simbolici nell’arte cristiana.

Attraverso un racconto coinvolgente e suggestivo, Frigerio guiderà il pubblico in un viaggio affascinante nell’immaginario del Medioevo, tra mostri e creature fantastiche che animano fiabe, leggende, miti e Sacre Scritture. Dal drago dell’Apocalisse a quello affrontato da San Giorgio, l’incontro esplorerà le figure simboliche che popolano chiostri e cattedrali, offrendo spunti per rileggere con nuovi occhi il patrimonio artistico e spirituale cristiano.

Una serata per lasciarsi incantare dal fascino di un’epoca ricca di mistero e significato, ma anche un’occasione per riscoprire la potenza dei simboli e delle storie che attraversano i secoli. L’ingresso è libero.

