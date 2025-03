Il partner del Comitato Olimpico Internazionale e dei Giochi Olimpici e Paralimpici, mirata a realizzare azioni concrete per favorire l’accesso allo sport dei giovani con disabilità.

E’ stata presentata oggi, nella sede del Comitato di Milano Cortina 2026, la campagna ‘Campioni ogni giorno’ promossa da Procter & Gamble, partner del Comitato Olimpico Internazionale e dei Giochi Olimpici e Paralimpici, mirata a realizzare azioni concrete per favorire l’accesso allo sport dei giovani con disabilità, stimolando uno stile di vita sano e promuovendo pari opportunità, inclusione e socializzazione.

Tra queste iniziative, la creazione di strumenti per indirizzare persone con disabilità verso le organizzazioni sportive, il sostegno ad eventi nelle scuole per la promozione dello spirito paralimpico e di educazione civica, la donazione di ausili per la pratica di alcune discipline sportive o di corsi sportivi gratuiti e altre ancora.

"Le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – ha detto l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, intervenendo alla conferenza stampa - rappresentano una straordinaria occasione di crescita per la nostra regione e contribuiranno ad aumentare l’attrattività e l'imprescindibile vocazione all’inclusione delle persone con disabilità".

Realizzeremo interventi, ha assicurato l’esponente della giunta regionale "per lasciare in eredità anche infrastrutture di trasporto, impianti sportivi e alloggi per studenti. Ma oltre a questa eredità materiale – ha sottolineato Lucchini - siamo al lavoro per promuovere un’eredità immateriale che ci consenta di superare barriere culturali e condividere buone pratiche per l’accessibilità universale operando con la consueta alleanza tra pubblico e privato per far crescere l’intera comunità. Un traguardo che si raggiunge solo insieme".

Ad amplificare i messaggi di 'Campioni ogni giorno', tre Ambassador d’eccezione: la pluricampionessa di nuoto paralimpico Carlotta Gilli (10 medaglie tra Tokyo 2020 e Parigi 2024), la campionessa di pattinaggio di velocità su ghiaccio Francesca Lollobrigida (2 medaglie a Pechino 2022) e Giuseppe Romele, atleta della Nazionale Paralimpica di Sci Nordico (1 medaglia a Pechino 2022). Ad accomunarli non sono solo i successi sportivi collezionati in tutto il mondo, ma anche e soprattutto la determinazione dentro e fuori le competizioni, dove si impegnano prima linea a sostegno di iniziative e cause di uguaglianza e inclusione.

Grazie dunque alla Fondazione Milano-Cortina e a P&G Italia, ha concluso Lucchini, “che con l’iniziativa ‘Campioni ogni giorno’ testimonia il valore dell’autentica inclusione”.

