Intelligenza Artificiale leva per l'export

L’intelligenza artificiale (IA) si sta rivelando un alleato prezioso per le imprese della macroarea: il 18% delle aziende intervistate ha dichiarato di utilizzarla per migliorare le performance delle vendite all’estero.

La trasformazione digitale continua a essere un pilastro strategico per le imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, che puntano sempre più su tecnologie avanzate per rafforzare la loro competitività sui mercati internazionali. È questo il quadro emerso durante il DigIT Export Day 2025, evento promosso da Promos Italia e dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con il supporto del Punto Impresa Digitale, per approfondire l’impatto dell’intelligenza artificiale, del digital marketing e dell’influencer marketing nel commercio con l’estero. Durante l’evento è stata presentata un’indagine di Promos Italia sul grado di digitalizzazione delle aziende della macroarea, che ha evidenziato come l’innovazione tecnologica sia ormai un elemento chiave per affrontare le sfide della globalizzazione.

L’intelligenza artificiale a supporto delle vendite esterne. L’intelligenza artificiale (IA) si sta rivelando un alleato prezioso per le imprese della macroarea: il 18% delle aziende intervistate ha dichiarato di utilizzarla per migliorare le performance delle vendite all’estero. In particolare, l’IA viene applicata per: Generazione di contenuti testuali (87%), Creazione di immagini (37%), Analisi dei dati dei clienti e personalizzazione delle offerte (25%), Algoritmi di pricing per strategie di prezzo dinamico (12%), Servizi clienti attivi 24/7 tramite chatbot e assistenti virtuali (19% vs 8% della media nazionale). Questi dati confermano come le imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi siano tra le più propense in Italia a integrare strumenti innovativi per ottimizzare le vendite sui mercati esteri.

Investimenti in tecnologia. Il 77% delle aziende della macroarea ha investito in strumenti digitali nel 2024 per rafforzare la propria competitività internazionale. Tra queste:17% ha speso meno di €1.000, 21% ha investito fino a €5.000, 13% ha destinato fino a €10.000, 12% ha previsto fino a €20.000, 8% ha stanziato fino a €50.000, 5% ha destinato fino a €100.000, 1% ha investito oltre €500.000. Guardando al biennio 2025-2026, si prevede un’ulteriore crescita degli investimenti digitali, con un calo delle imprese che non intendono investire (dal 23% al 19%) e un aumento significativo delle risorse allocate in tecnologie innovative.

Strumenti digitali più usati per l’export. Le aziende di Milano, Monza Brianza e Lodi utilizzano diversi strumenti per raggiungere clienti internazionali. Ecco i canali più impiegati: Sito web aziendale (79%), Social media (60%), E-mail marketing (47%), Webinar e meeting online (34%), Pubblicità sul web (23%). Per la gestione dei contatti, molte imprese si affidano ancora a file Excel (51%) e CRM (29%), mentre il 27% utilizza ancora l’agenda cartacea e il 14% non adotta alcuno strumento specifico. Rispetto alla media nazionale, le imprese della macroarea sono più propense a investire in pubblicità online per acquisire nuovi clienti: il 31% utilizza annunci online (vs 23% in Italia) e il 30% impiega Google Ads (vs 18% a livello nazionale).

Mercati esteri: dove puntano le imprese del territorio. Le aziende di Milano, Monza Brianza e Lodi hanno relazioni commerciali consolidate con diversi mercati internazionali. Attualmente, i principali partner sono: Unione Europea (86%), Stati Uniti (31%), Africa (18%), India (16%), Sud America (14%). Per il futuro, le imprese puntano ad espandere le esportazioni in: UE (63%), USA (39%), Canada (33%), Sud America (26%), Cina (23%), Australia (23%).

Promos Italia e Camera di Commercio supportano le imprese. Promos Italia è l’agenzia nazionale del sistema camerale che si occupa di supportare le aziende nei processi di internazionalizzazione, favorendo l’accesso ai mercati esteri e l’attrazione di investimenti. La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi opera per semplificare l’attività delle imprese, facilitando l’adozione di strumenti innovativi e sostenibili. Attraverso iniziative come il DigIT Export Day 2025, l’ente promuove la crescita del tessuto imprenditoriale locale, fornendo risorse e competenze per affrontare le sfide del commercio globale.

