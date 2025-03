Formula Classica e la nuova RELAY per l’evento più cool del panorama brianzolo. Pacco gara ricco di prodotti del territorio. Per tutti, l’originalissimo telo mare logato per l’evento.

Mancano due mesi alla 13ᵃ Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail (Reale Mutua MOMOT), gara di 33.5 km organizzata da ASD Monza Marathon Team, riconosciuta ed inserita nel calendario ufficiale FIDAL.

Domenica 18 maggio si partirà come sempre dalla Reggia di Monza, rinnovata la tradizione della formula CLASSIC che vede i runner affrontare l’iconico percorso in coppia, alla quale si è aggiunge la neonata versione RELAY, una vera e propria staffetta in cui i due runner che la costituiscono corrono 15 km e poco più di 18 km, rispettivamente.

Le buone tradizioni vanno sempre rispettate ed il pacco gara pensato per i runner è sempre stato tra i marchi identificativi di questo evento. Gli organizzatori hanno lavorato perché possa essere ricco di prodotti del territorio e pensati per i runner, ma anche sorprendente.

Si parte dall’attenzione per l’ambiente, la sacca che conterrà tutti i prodotti, logata con il nome dell’evento, è in cotone, un impegno, quello di Monza Marathon Team, che ben si sposa con il rispetto per il contesto in cui si svolge la manifestazione. All’interno del pacco gara che sarà consegnato a tutti gli iscritti sarà presente un originalissimo telo mare, logato con il nome ed i colori dell’evento e con il claim “Run with your heart - #runmmt” riportato sotto il nome della società organizzatrice, Monza Marathon Team, accompagnato graficamente dal tricolore. Accanto a questo, un altro prezioso gadget, la borraccia «Life is a marathon».

Una gara così impegnativa richiede, lungo il percorso, un rifornimento specifico, tutti i partecipanti troveranno nella propria sacca un gel fornito dal partner nutrizionale Massigen. Per tutti, un prodotto Iperal, una confezione di pasta Rummo, un pacchetto di grissini Vitavigor ed una mignon di Amaro Lucano oltre ad altri prodotti forniti dai partner dell’evento.

Dalla collaborazione con realtà d’eccellenza del territorio, il gelato dell’Albero dei Gelati di Monza, con il gusto «MOMOT», cioccolato abbinato al rosmarino di Montevecchia (disponibile per tutto il mese di maggio) che i runner potranno gustare al traguardo utilizzando il voucher presente nella sacca. Altro premio per le fatiche è il ristoro finale che ha il profumo della birreria e smokehouse Griller Hop. Dal sodalizio con il territorio nasce anche la medaglia, in legno, che sarà svelata a breve.

