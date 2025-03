Locali in comodato d'uso per le associazioni

Buon cuore e intraprendenza ne hanno in abbondanza. Per poter offrire alla realtà in cui operano il loro apporto di coinvolgimento, però, le associazioni abbisognano anche di sostegno economico e logistico, ovvero di una sede adeguata in cui potersi riunire e organizzare.

Buon cuore e intraprendenza ne hanno in abbondanza. Per poter offrire alla realtà in cui operano il loro apporto di coinvolgimento, però, le associazioni abbisognano anche di sostegno economico e logistico, ovvero di una sede adeguata in cui potersi riunire e organizzare. Per tre di loro che mancavano di questo avamposto, l'Amministrazione comunale di Busto Garolfo si è attivata mettendo a disposizione alcuni locali di via XXV Aprile in comodato d'uso. Cno American Motors Club Italy, La Rete e Radio Oleè potranno così usufruire di uno spazio tutto loro per la pianificazione delle loro attività. "L'amministrazione comunale - recita la delibera di giunta che adotta tale decisione - riconosce significato e utilità nelle attività svolte dalle associazioni, ne sostiene le azioni e condivide il comune intento di promuovere iniziative e progetti a favore dei giovani, nello spirito del principio costituzionale di sussidiarietà e delle norme che regolano i rapporti con il volontariato".

