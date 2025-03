Porte aperte alla Protezione Civile

Volontari, mezzi e apparecchiature. Il mondo della Protezione Civile: pronti a scoprirlo più da vicino? Già, perché sabato scorso (1 marzo) ecco l’open day organizzato dal gruppo di Castano. Una giornata di incontri, spiegazioni e conoscenza dei diversi compiti e dei tanti servizi che puntualmente vengono svolti. E ovviamente anche l’occasione per inserire in organico altre persone.

OPEN DAY ALLA PROTEZIONE CIVILE



