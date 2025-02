La 'luce' delle campane

I lavori di ristrutturazione dell'impianto di illuminazione della torre campanaria della parrocchia di Sant'Ambrogio proseguiranno sino al 31 dicembre 2025.

Sono in pieno svolgimento ma, per essere completati a dovere, abbisognano di una proroga. I lavori di ristrutturazione dell'impianto di illuminazione della torre campanaria della parrocchia di Sant'Ambrogio proseguiranno sino al 31 dicembre 2025. Tutto riposa su un'intesa sottoscritta tra comune e parrocchia e nasce da una convenzione tra i due enti del 19 ottobre 2023 sull'installazione di un impianto di videosorveglianza sul campanile della chiesa. Il comune ha riconosciuto, per effetto dell'accordo, un contributo di 3000 Euro per consentire alla parrocchia di realizzare interventi di efficientamento energetico "per la sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi corpi con tecnologia a Led". La nuova intesa tra le parti stabilisce quindi il procrastinarsi dei lavori sino al 31 dicembre "per la realizzazione dell'impianto di illuminazione dell'orologio della torre campanaria, a causa del prolungarsi dei lavori di restauro della chiesa che non hanno ancora consentito il restauro della torre campanaria e, quindi, dell'impianto di illuminazione dell'orologio".

