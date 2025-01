Bronzo per la 4x400

Domenica 19 gennaio a Padova, nell’ambito dei Campionati Regionali Assoluti Indoor, gli atleti gialloblu hanno ottenuto ottimi risultati: tra cui un bronzo nel femminile.

Un weekend ricco di risultati positivi per gli atleti della SOI Inveruno, impegnati tra nord Italia e Svizzera, in questo scoppiettante inizio di stagione indoor.

Domenica 19 gennaio a Padova, nell’ambito dei Campionati Regionali Assoluti Indoor, gli atleti gialloblu hanno ottenuto ben 4 personal best nei 200 metri (Gaia Baggini e Margherita Cucchetti), 800 metri (Dario Cardani), oltre ad un record sociale ottenuto nella 4x400 indoor maschile (Lorenzo Garavaglia, Marco Mangiantini, Francesco Odone, Filippo Ramponi).

Fiore all’occhiello della trasferta veneta la medaglia di bronzo regionale ottenuta dalla 4x400 femminile con il tempo di 4'25"57 dal quartetto SOI composto da Gaia Baggini, Camilla Ballocchi, Margherita Cucchetti e Linda Garavaglia.

Sempre domenica la neo velocista gialloblu Giulia Boeri ottiene un prezioso 8"15 nei 60 metri, nella trasferta internazionale di San Gallo (Svizzera).

Chiudono in bellezza il weekend le neo astiste SOI Lucia Pasini (record sociale junior) con un 2.60 metri e Sofia Ferrari con un 3 metri, in Friuli, a Udine.

Parte quindi con il “piede giusto” anche questo 2025 per l’atletica SOI, a conferma della crescita di questo settore dopo un anno, lo scorso, ricco di soddisfazioni.

