Caos ferrovie

Trasporti, D. Toninelli: “Salvini vigliacco. Esposto sabotatori presentato per distogliere attenzione su sue incapacità e mancanze”.

Danilo Toninelli nel corso del programma ‘Controinformazione’ in onda su Radio Cusano, in merito all’esposto fatto da Ferrovie dello Stato per presunti sabotaggi alle linee ferroviarie, ha dichiarato “Salvini e i suoi uomini si confermano bravi comunicatori ma continuano a evitare le responsabilità. Dico Salvini perché l’esposto è stato fatto da Donnarumma che è un uomo nominato da lui e lo ha fatto per distogliere l’attenzione dal fatto che non sono in grado di gestire i trasporti. Stanno semplicemente spostando l’attenzione da un’altra parte mettendo in mezzo questi presunti sabotatori. A dimostrazione di quello che dico, c’è il fatto che Salvini non si è presentato a rispondere alla Camera circa i recenti e sempre più numerosi malfunzionamenti. Non è accettabile che si esimi dall’andare alla Camera né tantomeno che usi uno stratagemma come quello dei sabotatori per giustificare le sue mancanze: questo è un comportamento vigliacco”.

