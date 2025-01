AEMME diventa a portata di app

“usALApp” è la nuova applicazione di AEMME Linea Ambiente (ALA), già disponibile per tutti i dispositivi Android e iOS. Facile da utilizzare, intuitiva e veloce, è un aiuto prezioso per chi vuole evitare di commettere errori nella differenziazione dei rifiuti, piuttosto che nella loro esposizione.

Facile da utilizzare, intuitiva e veloce, è un aiuto prezioso per chi vuole evitare di commettere errori nella differenziazione dei rifiuti, piuttosto che nella loro esposizione: stiamo parlando di “usALApp”, la nuova applicazione di AEMME Linea Ambiente (ALA), già disponibile per tutti i dispositivi Android e iOS.

Il nome stesso è già un invito ad utilizzarla e, in effetti, non farlo sarebbe un peccato, dato che è davvero comoda, oltre che gratuita: fornisce tutte le informazioni utili in merito a dove buttare le varie tipologie di rifiuto, ai giorni della settimana in cui vengono raccolti e al calendario dello spazzamento meccanizzato delle strade (è sufficiente che l’utente digiti il nome del proprio comune, la via e il numero civico, et voilà, ecco comparire tutte le informazioni necessarie). Rivela, inoltre, l’ubicazione delle piattaforme rifiuti e dei centri di raccolta, il posizionamento delle isole ecologiche e dei punti di conferimento delle pile esauste, dei farmaci e degli indumenti smessi. E non è finita: da questa App è anche possibile accedere ai manuali della raccolta che AEMME Linea Ambiente ha redatto per ciascuno dei 19 Comuni in cui gestisce il servizio d’Igiene urbana. E’ comodissima anche per chi ha da poco cambiato residenza e si è appena trasferito in uno di questi Comuni e ancora non ha dimestichezza con le regole della raccolta differenziata: insomma, con “usALApp”, il mondo rifiuti è sempre a portata di mano, per evitare errori, sprechi e sanzioni, ma anche per conoscere meglio la nostra azienda e per poter comunicare con noi, per eventuali segnalazioni o reclami.

