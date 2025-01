Cardiologia da record

ASST Ovest Milanese registra l'anno dei recordo per il reparto di Cardiologia e Chirurgia Vascolare.

Oltre 600 interventi di Cardiochirurgia, fra cui le riparazioni della valvola mitralica, l’innesto di bypass, le sostituzioni delle valvole aortiche, spesso utilizzando innovative tecniche mini invasive a totale beneficio dei pazienti: il 2024 è stato un anno molto importante per la Cardiochirurgia e la Cardiologia dell’ASST Ovest Milanese, che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per il territorio e a livello nazionale. Lo conferma il Direttore del Dipartimento Cardio-toraco-vascolare, dott. Germano Di Credico, sottolineando l’importante attività del suo settore che supera di gran punga gli standard richiesti dalle normative nazionali e regionali e che dispone di personale qualificato per una risposta sempre più tempestiva ed efficace.

“Agli interventi ordinari – spiega il dott. Di Credico – si aggiungono spesso complesse operazioni provenienti dalla rete dell’emergenza urgenza. Basti pensare che nelle ultime settimane, ad esempio, abbiamo trattato almeno dieci casi di dissezione aortica, una patologia tempo dipendente che richiede innanzitutto una corretta e precisa diagnosi, un’azione rapida, entro un tempo massimo di due ore, con interventi molto delicati che possono durare anche 12 ore e che prevedono l’utilizzo di tecniche molto particolari per la protezione degli altri organi vitali”. “Grazie a protocolli precisi e dettagliati e a costanti momenti di formazione – prosegue Germano Di Credico – i nostri operatori sono in grado di riconoscere la sintomatologia d’urgenza e indirizzare il paziente verso il luogo di cura e d’intervento più idoneo. Attenzione, non il più vicino, ma il luogo di destinazione più adeguato”. “La rete di primo intervento nei nostri pronto soccorso è indispensabile ancora prima di varcare la soglia della sala operatoria – commenta il Direttore generale dell’ASST Ovest Milanese, Francesco Laurelli – e i professionisti dell’ASST Ovest Milanese si avvalgono di esperienza, competenza e disponibilità che si traducono in risultati tempestivi e di alto livello. L’elevato livello tecnologico dei dispositivi utilizzati rappresenta uno dei parametri fondamentali perseguiti con attenzione dall’azienda e dai suoi dipartimenti, che operano all’insegna dell’innovazione”. “La rete cardiologica aziendale, oltre alle strutture chirurgiche – aggiunge il Direttore Sanitario, Valentino Lembo – si avvale di due validi reparti di Cardiologia ed Emodinamica per il trattamento, in particolare, dell’infarto acuto collocati a Legnano e a Magenta, abbinati a Unità Coronariche di Terapia Intensiva, una struttura per la riabilitazione cardiologia a Cuggiono, ambulatori nei vari presidi territoriali e nelle case di comunità per il monitoraggio dello scompenso cardiaco e per un’assistenza personalizzata, sempre più vicina al cittadino e ai suoi bisogni di salute”.

