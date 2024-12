Il pranzo dei senzatetto

“É un evento significativo ricco solidarietà, di fratellanza e di spiritualità, che organizziamo da 30 anni", dice Mario Furlan, fondatore dei City Angels.

Una festa di Natale per i senzatetto della Stazione Centrale di Milano: si svolgerà alla Vigilia, martedì 24 dicembre, a mezzogiorno, in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, per la precisione davanti all’hôtel Gallia.

“É un evento significativo ricco solidarietà, di fratellanza e di spiritualità, che organizziamo da 30 anni - dice Mario Furlan, fondatore dei City Angels – Saranno presenti i clochard della Stazione, alcuni dei quali dormono lì. E invitiamo i milanesi a partecipare a questo momento, che incarna lo spirito natalizio d’amore e d’unione”.

A mezzogiorno si svolgerà la preghiera interreligiosa: pregheranno insieme Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria; l’imam Khaled Elhediny; il rabbino chazanim Valentino Yakov Cameroni; la pastora della chiesa evangelica metodista Sophie Langeneck; il sacerdote della chiesa ortodossa Padre Dario Rafo; il monaco buddista Bhante Dhammasiri e il monaco induista Hare Krishna Jay Gauranga, responsabile per la Lombardia di Food for life. “Per cercare non ciò che divide, ma ciò che unisce. E per portare un messaggio di speranza in questo momento così difficile per il mondo”. “Pregheremo in particolare per la pace in Medio Oriente e in Ucraina” dice Furlan.

Porteranno il loro saluto il vicepresidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Milo Hasbani; il presidente della Federazione Italiana Ebraismo Progressivo, Carlo Riva; la Consigliera regionale Chiara Valcepina; e il Consigliere comunale Daniele Nahum. Saranno presenti la Madrina dei City Angels, Daniela Javarone; il comico Stefano Chiodaroli, testimonial dei City Angels; e gli Ambasciatori dei City Angels Laura Bajardelli, Sergio Cazzaniga, Carmelo Ferraro, Umberto Gonnella, Donatella Lavizzari e Ruggero Redaelli.

Dopo la preghiera, alle 12.30, verranno distribuiti pasti caldi offerti dagli Hare Krishna e generi alimentari ai senzatetto. I panettoni sono stati donati da Coop Lombardia e dal filantropo Adolfo Vannucci. Nel frattempo il rocker testimonial dei City Angels, Marco Ligabue, canterà alcune delle sue canzoni.

