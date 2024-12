Idee per la nuova piazza

Elementi qualificanti saranno una nuova pavimentazione e la presenza di giardini della pioggia per controllare il flusso dell'acqua piovana.

Nuova, più funzionale e maggiormente adatta alle esigenze aggregative. La piazza centrale del comune di Cornaredo sul versante del parco e della Filanda è pronta a vestirsi di nuovo. Elementi qualificanti saranno una nuova pavimentazione e la presenza di giardini della pioggia per controllare il flusso dell'acqua piovana. "L'intervento - spiega il comune in una nota- non coinvolgerà la strada e i parcheggi, nè la porzione antistante il municipio e il sagrato della chiesa parrocchiale e neppure l'area parco Nord est adiacente alla biblioteca, ma solo la porzione adiacente al parco e la piazza centrale". Le bancarelle del mercato ambulante settimanale resteranno nella zona centrale ma occuperanno, durante l'intervento, il lato prossimo a piazza Libertà di fronte al municipio e alla Chiesa, le vie Ponti e San Martino. Inserito nell'ambito del Piano integrato chiamato "Spugna" , figlio di un'intesa tra Città Metropolitana e Cap Holding, il progetto "ha tra i suoi obiettivi la deimpermeabilizzazione del suolo e la gestione delle acque meteoriche tramite NBS (Nature based solutions) su proprietà pubbliche". Il comune sottolinea la portata innovativa dell'intervento per il territorio, in grado di fare da trait d'union tra "ingegneria idraulica tradizionale, ingegneria naturalistica e sistemi biologici che porteranno al territorio un vantaggio eco - funzionale in senso climatico, ambientale, idraulico otlrechè sociale, naturalistico, energetico ed economico". L'esito finale sarà, spiega ancora il comune, una piazza dal volto completamente nuovo capace di fare convivere armoniosamente testa, giardino del fonfanile, filari di alberi e contesto urbanistico. Sarà effettuata poi una pavimentazione in porfido "formando una cornice intorno alla testa di fontanile e conferendo identità e qualità architettonica agli spazi attualmente e informalmente frequentati dai cittadini". Il comune si dice convinto che "il progetto valorizzerà notevolmente un piazzale attualmente privo di qualità architettonica e dismesso, sia per quanto riguarda la condizione delle superfici pavimentate sia del verde".

