Il Natale che ci attende...

Eventi, mercatini, villaggi, giochi, stuzzicherie,... tante iniziative prendono il via! Ecco un elenco delle cose da non perdere!

Milano Piazza Duomo - Dal 1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 torna lungo il perimetro della cattedrale il mercatino più atteso e amato dai milanesi ma anche dai turisti: il mercatino di Natale in Piazza Duomo. Le caratteristiche casette natalizie di legno ospiteranno, come da tradizione cibo, vestiti e oggetti di ogni tipo. Per tutti i bambini non può mancare una visita alla Casa di Babbo Natale, con eventi pensati per loro e un presepe a grandezza naturale. Il Mercatino sarà aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 22:00.

Milano Christmas Village - Nel cuore di Porta Venezia, presso i Giardini Indro Montanelli, ha già preso vita il Villaggio delle Meraviglie, che quest’anno si chiama Milano Christmas Village. Colori, giostre, bancarelle e spettacoli animeranno il villaggio per tutto il periodo delle Feste, permettendo ai visitatori di immergersi nel puro divertimento del Natale. Tra le numerose attrazioni, la casa e la slitta di Babbo Natale, la doppia pista di pattinaggio, il circo degli elfi con gli spettacoli di burattini, la casetta dei giocattoli e l'albero magico di Natale.

E in Italia? Sicuramente i più conosciuti d'Italia sono quelli dell'Alto Adige che riprendono la tradizione tedesca. Mentre il mercatino più longevo e grande d'Italia è quello di Bolzano, seguito da Merano, Brunico, Bressanone e Vipiteno. I mercatini altoatesini si svolgono nella cornice suggestiva dei monti innevati e contano numerosissime casette di legno.

Ad Aosta il centro storico della città a Natale si trasforma in un vero e proprio villaggio del Natale con oltre 50 chalet di legno e prodotti enogastronomici locali DOP e DOC. A Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo, si trovano alcuni tra i più grandi d’Italia: l’appuntamento quest’anno sarà dal 6 all’8 dicembre.

