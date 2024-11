Prelievi d'organi e tessuti: 10 trapianti

Il 18 e 19 novembre si terrà a Roma il XVII Convegno promosso dall’Istituto Superiore di Sanità e, in tale occasione, sarà presentato anche il progetto “I Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, e la Gestione Integrata della demenza” a cura dell’équipe di Neurologia di Gallarate – Busto Arsizio di ASST Valle Olona.

Rendere sempre più performante il sistema di continuità assistenziale con l’introduzione del numero unico 116117 (oltre 1,2 milioni di chiamate nel 2023 in Lombardia) per l’accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e l’attivazione delle Centrali ‘UNICA’ che si stanno sperimentando in 4 ATS (Milano, Brianza, Bergamo e Montagna). Il tutto potenziando l’attività territoriale in orario diurno e la presa in carico domiciliare dei soggetti fragili.