Danza "in scena" in Auditorium

Singoli atleti, squadre e dirigenti… tutti in sella! E in fondo in sella si è saliti, eccome. Ciclismo protagonista a Castano.

Salute in primo piano. Parlarne, confrontarsi e ricevere fondamentali e preziose indicazioni in materia di prevenzione quale strumento di tutela appunto della salute personale. Venerdì 22 novembre alle 21, allora, appuntamento in sala consiliare a Castano per la conferenza “Prevenzione e Promozione della Salute”