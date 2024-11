Legnano: i progetti 2025-27

Otto milioni di euro di progetti con interventi per la rigenerazione, l’efficientamento energetico, la riqualificazione del patrimonio comunale e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Un Programma triennale delle Opere pubbliche da 7,7 milioni per confermare, nell’ultima parte del mandato amministrativo, le linee d’azione seguite in questi anni: rigenerazione, efficientamento energetico, riqualificazione di scuole e impianti sportivi, rifacimento di strade e marciapiedi con l’abbattimento delle barriere architettoniche e cura del verde pubblico. Il documento è stato illustrato dall’assessore Marco Bianchi nel corso della commissione tenutasi la settimana scorsa.

«Si tratta di un Triennale di consolidamento -commenta Bianchi; un programma di opere che considera i cantieri pubblici aperti a Legnano e quelli che partiranno prossimamente, fra i quali per entità, primeggiano quelli per la Scuola si fa Città e che caratterizzeranno la fine del mandato amministrativo. È un documento coerente con quella visione di città che abbiamo perseguito in questi anni, quindi che concentra le risorse sulla riqualificazione e la valorizzazione del nostro patrimonio, sulla sostenibilità energetica e ambientale degli edifici e sull’inclusività, ossia sull’eliminazione delle barriere architettoniche e su una progettazione degli interventi pubblici attenta alle esigenze delle persone con fragilità. Anche quest’anno, forte è stata la spinta dell’Amministrazione per il reperimento di finanziamenti pubblici, che contribuiranno in maniera sensibile a coprire i costi per la realizzazione di quanto previsto».

Nel dettaglio, limitandosi alla prima annualità (2025), il documento prevede quali interventi principali:

• Scuole per l’infanzia Cavour: dopo i 2 lotti finanziati con PNRR (2 milioni di Euro) e 350 mila Euro di entrate proprie per la riqualificazione dello spazio aule, si procederà con l’efficientamento energetico dello stabile (cappotti esterni, serramenti, deimpermeabilizzazione dell’area di accesso) con opere del valore di 1 milione di euro coperto dal finanziamento della Regione Lombardia;

• Efficientamento energetico degli impianti sportivi: relamping del campo sportivo Gavinelli, in via Arezzo. Dopo il rifacimento degli spogliatoi atleti, degli spogliatoi per il pubblico, e dell’area deposito, oggi completati grazie a 850 mila euro, di cui 350 mila euro PNRR, si utilizzano entrate proprie per 150 mila Euro con l’obiettivo duplice di ridare al campo un impianto idoneo e, nel contempo, migliorare le prestazioni energetiche con impatto benefico sulle economie del Comune e sull’ambiente;

• Interventi su strade e marciapiedi: tre capitoli, per un totale di 1 milione 450 mila euro, rivolti alla sicurezza stradale (350 mila euro), riqualificazione degli asfalti (600 mila euro) e abbattimento barriere (500 mila euro);

• Rete Verde e del Commercio: a completamento dei 400 mila euro stanziati e coperti nel 2024 (progettazione in corso) destinati alla riqualificazione di piazza del Redentore, si aggiungono ulteriori 400 mila euro per le aree circostanti, come la connessione della piazza tramite via Barbara Melzi e via Dante con il corso Sempione;

• Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e istituzionali: 250 mila Euro sono destinati alla risoluzione di problemi di infiltrazioni dal tetto della palestra delle scuole Don Milani, alla riqualificazione della pavimentazione della palestra delle scuole Carducci, al parziale rifacimento dello spogliatoio del Comando della Polizia Locale;

• Biblioteca Marinoni: 350 mila Euro ottenuti dalla collaborazione tra Comune e Distretto Unico del Commercio destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione del giardino esterno e dei viali per migliorare la fruizione da parte della cittadinanza e supportare l’organizzazione di eventi culturali e commerciali. Questo intervento si integra con quanto attualmente in corso per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno di Villa Bernocchi sede della biblioteca di via Cavour.

• Sostegno alla mobilità sostenibile: 150 mila euro di finanze proprie con l’obiettivo di proseguire con l’integrazione degli spezzoni delle ciclabili esistenti per garantire percorsi continui che offrano un’alternativa sicura agli spostamenti con automezzi, con l’effetto indiretto di ridurre le auto in circolazione e facilitare la situazione parcheggi;

• Manutenzione straordinaria del verde: 300 mila Euro per interventi mirati sui viali alberati della città e nei parchi per la rimozione di rami secchi, potature atte a mantenere la salute delle piante migliorandone la forza e la stabilità.

A questi interventi si aggiunge, grazie a un finanziamento ottenuto pochi giorni fa tramite Regione Lombardia, un'ulteriore voce da 630 mila euro per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola Don Milani.

