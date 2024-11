Inizia l'Avvento

Mentre l’Avvento nel rito romano si articola in quattro settimane, quello ambrosiano si estende su sei settimane, iniziando nella domenica successiva alla festa di San Martino.

L’Avvento Ambrosiano è una tradizione liturgica unica della Chiesa cattolica di rito ambrosiano, che si distingue dal più diffuso rito romano. Celebrato nella Diocesi di Milano e in alcune aree limitrofe, l'Avvento Ambrosiano ha peculiarità che lo rendono particolarmente ricco di spiritualità e tradizione, segnando un tempo di preparazione più lungo rispetto a quello del rito romano.

Mentre l’Avvento nel rito romano si articola in quattro settimane, quello ambrosiano si estende su sei settimane, iniziando nella domenica successiva alla festa di San Martino (11 novembre). Questa maggiore lunghezza sottolinea l'importanza del cammino di attesa e riflessione verso il Natale, un periodo per prepararsi spiritualmente alla nascita di Cristo.

L’Avvento Ambrosiano è caratterizzato da momenti liturgici profondi e simbolici, tra cui:

- Le letture bibliche: I testi scelti per l’Avvento Ambrosiano sottolineano il tema dell'attesa del Messia e della conversione, con un focus particolare sui profeti dell'Antico Testamento.

- L’uso del colore liturgico morello: A differenza del viola utilizzato nel rito romano, il rito ambrosiano impiega il colore morello (una tonalità scura del rosso) come segno di penitenza e attesa gioiosa.

- L’assenza del “Gloria”: Come nel rito romano, il “Gloria” non viene cantato durante l'Avvento, per sottolineare il carattere penitenziale del tempo liturgico, in preparazione alla gioia del Natale.

L’Avvento Ambrosiano è un tempo per riscoprire il significato profondo della venuta di Cristo, non solo come ricorrenza storica, ma anche come evento che si rinnova ogni anno nella vita dei credenti. È un invito a preparare il cuore con opere di carità, preghiera e penitenza, per accogliere il Signore con spirito rinnovato.

