Futura Volley va a far visita ad Offanengo

Una Futura Volley Giovani lanciatissima e in grande fiducia è attesa domenica 17 novembre sul campo della Trasporti Bressan Offanengo per il big-match del settimo turno di andata della Regular Season (via alle ore 17). Una sfida dal profumo di alta classifica, dato che mette in palio il secondo posto ed il conseguente titolo di inseguitrice più immediata della capolista Itas Trentino. La formazione cremonese è reduce dal viaggio a vuoto in quel di Olbia, con la partita rinviata per impraticabilità del campo ma vanta una serie aperta di quattro vittorie consecutive. Una in più di Rebora e compagne, che nelle ultime settimane hanno racimolato tre successi in fila ma vantano un filotto di cinque risultati utili consecutivi, con quattro vittorie ed una sola sconfitta al tie-break contro Trento. Due squadre, dunque, che stanno attraversando un ottimo momento e che domenica si daranno battaglia in un match che promette spettacolo. I precedenti sono favorevoli alle bustocche, che dovranno però affrontare la trasferta in terra cremonese con la massima attenzione e determinazione.

