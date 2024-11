Nuovi fondi per eliminare le barriere architettoniche

La giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini ha approvato una misura di sostegno per la redazione dei Piani per l’accessibilità, l’inclusione e il benessere ambientale (Peba).

La giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini ha approvato una misura di sostegno per la redazione dei Piani per l’accessibilità, l’inclusione e il benessere ambientale (Peba). Agevolerà i Comuni nel predisporre i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

I Comuni beneficiari sono gli Enti con popolazione sino a 70 mila abitanti. Si terrà conto prioritariamente della classe dei comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti.

Le risorse stanziate sono pari 203.214 euro per l’esercizio 2024, in aggiunta a quanto già nelle disponibilità per i residui dell’edizione 2023.

“Il nostro intervento - ha dichiarato l’assessore Lucchini - intende promuovere il miglioramento delle condizioni di accessibilità nel territorio lombardo. Attraverso l’erogazione di questo contributo incentiviamo i comuni lombardi ad adottare un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) che possa anche integrarsi con le politiche già attive sul territorio e che sia, come definito dalle linee guida, anche condiviso dalle associazioni e dalla cittadinanza per un concreto incentivo all’accessibilità universale e all’inclusione sociale delle persone con disabilità”.

