Giornata del Diabete

"Sono oltre 4 milioni le persone in Italia con diabete, a cui si aggiunge almeno un altro milione di persone in cui la malattia non è stata ancora diagnosticata".

Il 14 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Diabete e Fand - Associazione Italiana Diabetici è in prima linea nel nostro Paese per promuovere un’ampia rete di iniziative per contrastare questa malattia e sensibilizzare sui diritti delle persone che ci convivono.

«Sono oltre 4 milioni le persone in Italia con diabete, a cui si aggiunge almeno un altro milione di persone in cui la malattia non è stata ancora diagnosticata – dichiara il Presidente Nazionale Fand Emilio Augusto Benini - Un adulto su dieci in tutto il mondo vive con il diabete. Si tratta di una delle grandi sfide sanitarie del nostro tempo, e in questo senso purtroppo il nostro Paese non è da meno. Occorre superare pregiudizi, discriminazioni e stigma che colpiscono le persone con diabete nella vita sociale, scolastica, lavorativa e sportiva, garantire i diritti di queste persone, primo fra tutti il diritto alla salute, in modo equo su tutto il territorio nazionale, sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni a tutti i livelli affinché questa sia una priorità dell’agenda politica».

Per questo, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, Fand - Associazione Italiana Diabetici è impegnata con molte attività che spaziano dalla sensibilizzazione attraverso i canali social e l’illuminazione delle piazze di tutto il Paese, fino agli screening gratuiti. L’associazione ha promosso una grande campagna digital con una serie di video informativi realizzati dai dirigenti nazionali Fand e dai rappresentanti del suo comitato, diffusi attraverso i canali social. Ma per questa edizione della Giornata Mondiale del Diabete Fand ha voluto soprattutto coinvolgere le amministrazioni locali per raggiungere la popolazione in modo capillare. Negli ultimi giorni l’associazione ha contattato tutti i comuni italiani (7.694 in totale) con la richiesta di illuminare, in occasione della Giornata Mondiale, il monumento più rappresentativo della loro città e dedicare attenzione al tema attraverso le proprie pagine istituzionali. L’iniziativa, che non ha precedenti per la portata capillare nel coinvolgimento dei Comuni, ha già ricevuto una grande adesione. I Comuni italiani sono stati inoltre coinvolti e sollecitati a supportare Fand nella divulgazione nei loro territori di un comunicato redatto da FandDiabeteGiovani, il gruppo operativo dei giovani dell’associazione, a firma del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, Enzo Bonora, e del Presidente Nazionale di Fand Emilio Augusto Benini.

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete del 14 novembre, Fand ha inoltre inviato una comunicazione a tutte le scuole pubbliche italiane per sensibilizzare sul tema del diabete, con particolare attenzione ai giovani. Questo invio ha coinvolto le 51.085 scuole pubbliche italiane, alle quali sono state fornite le informazioni di contatto delle associazioni regionali affiliate alla Fand, importanti punti di riferimento sul territorio, e alle quali è stato inoltre inviato un progetto che incoraggia le scuole a diffondere il messaggio tra gli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzare il più ampio numero possibile di persone su questa malattia, con l’invito a diffondere questo messaggio il più possibile, anche attraverso i canali digitali, come gruppi whatsapp e social media.

Un’attività di sensibilizzazione quindi capillare quella messa in atto da Fand in questa occasione, che mira soprattutto a raggiungere l’opinione pubblica attraverso i canali del territorio, che si affianca a tantissime attività locali delle organizzazioni associate a Fand come le iniziative di screening gratuiti della glicemia. Fra queste, il 14 novembre a Ostia presso la sede di Arcadia Aps, piazzale della Posta 1, a partire dalle 9.30 si svolgerà una conferenza stampa con un’iniziativa di misurazione glicemica. Nella sede della RAI di Torino, in via Verdi 14, sempre il 14 novembre, dalle 10.30, si svolgerà uno screening glicemico per i dipendenti RAI di Torino. In contemporanea, sempre a partire dalle 10.30, si terrà nella stessa sede una conferenza dibattito alla quale prenderanno parte il Dott. Guido Rossi, Direttore Centro Produzione RAI di Torino, la Dott.ssa Michela La Pietra, Vicedirettore RAI Pubblica Utilità, il Dott. Emilio Augusto Benini, Presidente Nazionale Fand, il Prof. Enzo Bonora, Ordinario di Endocrinologia e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Fand, il Dott. Riccardo Fornengo, Responsabile SSD Diabetologia ASL TO4, la Dott.ssa Alessandra Parisi Nutrizionista, la Dott.ssa Giuditta Corgnati, Cardiologo, medico dello sport.

Fondata nel 1982 da Roberto Lombardi, considerato il padre della Legge 115/87 alla base del sistema italiano di prevenzione, cura e assistenza al diabete, ed eretta a Ente morale nel 1993, Fand rappresenta e offre tutela sanitaria, morale, assistenziale, giuridica e sociale ai cittadini con diabete. L’associazione è medaglia d'oro al merito per la sanità pubblica.

