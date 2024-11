Sulle orme degli antichi pellegrini all’eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno (VA) per passeggiata guidataalla scoperta della natura.

Sulle orme degli antichi pellegrini all’eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno (VA) per passeggiata guidataalla scoperta della natura. Con Archeologistics mercoledì 13 novembre alle 10.30 si partirà per esplorare il bosco e i sentieri circostanti Santa Caterina del Sasso, un tesoro di storia e arte che sorge abbarbicato su uno strapiombo di roccia sul Lago Maggiore. La guida condurrà i visitatori in un’esperienza unica che, oltre ad ammirare la natura circostante l’antico luogo religioso, porterà a conoscere la storia e le curiosità che la zona custodisce da quasi 800 anni.

Il Lago maggiore ha una lunga storia che risale a tempi molto remoti, con lo scioglimento dei ghiacciai. La visita guidata si propone di far esplorare la montagna dietro l’Eremo, che guarda in tutte le direzioni, per fare esperienza degli elementi naturali, della vita della fauna e del cambio delle stagioni in questo luogo paradisiaco.

Al termine della passeggiata, proprio come erano soliti fare gli antichi pellegrini, il gruppo tornerà all’ingresso dell’Eremo: da qui, sarà possibile procedere a una visita libera all’Eremo, con possibilità di noleggiare un’audioguida. Il termine della visita è previsto per le 12 e per chi è affamato sarà aperta la Locanda dell’Eremo per un pranzo in loco.

L'appuntamento è proposto da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale nel territorio di Varese.

Archeologistics, aveva già realizzato questo percorso in passato, e ha deciso di proporre nuovamente l’escursione in settimana, per garantire un’offerta culturale anche a chi lavora nel week-end o su turni, o per chi non lavora più e cerca proposte al di fuori dei momenti più caotici del sabato e della domenica.

Il costo per la visita del 13 novembre, alle 10.30 è pari a 7 euro a persona, prezzo agevolato che include la passeggiata guidata e l’ingresso all’Eremo.

Audioguida (consigliata, ma non obbligatoria): 3 euro cad.

Info e prenotazioni: bit.ly/natura_eremo / info [at] eremosantacaterina [dot] it / +39 0332.647014 / +39 328.8377206

