"Grazie comandante"

Tra i ringraziamenti figura anche il suo. Ex sindaco di Nerviano e ora sui banchi dell'opposizione con la Lega Salvini Lombardia, Massimo Cozzi esprime gratitudine a Franco Santambrogio, comandante della Polizia locale cittadina dal 2017 al 2023 e poi del Comando Unico costituito con Pogliano Milanese ora in procinto di trasferirsi a Corbetta. Di lui sottolinea "La professionalità e discrezione sempre dimostrata durante la permanenza a Nerviano che ho avuto modo di apprezzare anche nei miei cinque anni di sindaco". Cozzi approfitta di questo momento per rilanciare il discorso sulla necessità di avere un Comando di Polizia Locale autonomo per Nerviano. "Restiamo assolutamente convinti - spiega in una nota- che Nerviano meriti un proprio Comando di Polizia Locale senza doverlo dividere con un paese che ha la metà dei nostri abitanti. Tutti i nostri dubbi e le nostre perplessità usciti fuori durante la Commissione consiliare del 2023 che precedette la nascita del Comando Unico, compreso il mancato coinvolgimento degli agenti nella scelta fatta calata dall'alto, sono rimasti tali e assolutamente non chiariti".

