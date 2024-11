I giovani riscoprono il valore sociale

Sempre più ragazzi scelgono di dedicare tempo e risorse a cause del territorio. Mai come negli ultimi 10 anni il terzo settore ha ottenuto risultati in ogni campo.

Succede da sempre e, probabilmente, sempre succederà. E’ difficile che generazioni diverse abbiano punti di vista simili su temi importanti e, molto spesso, i più “grandi” tagliano corto con giudizi non del tutto lusinghieri sui più giovani che solitamente iniziano con “i giovani di oggi…”. Non fa differenza il tema dell’impegno sociale anche se i dati parlano chiaro: l’impegno sociale dei ragazzi e delle ragazze nate dopo il 2000 è in crescita, è più consapevole e ottiene maggiori risultati. Punto di partenza di questa analisi sono i dati del volontariato lombardo che vedono il territorio dell’altomilanese tra i più ricchi sia da un punto di vista numerico che economico. Ciò che sta cambiando è il modo di approcciarsi ai temi sociali. Dimentichiamoci le vecchie associazioni con ritrovi settimanali e piccoli progetti, il volontariato delle nuove generazioni punta più in alto. Le cause sono seguite su social e internet, i dati scrupolosamente analizzati per valutare la bontà delle iniziative e il volontariato è trasversale e dedicato ad attività non per forza locali. Il dato che sconvolge, però, è quello dei risultati raggiunti. Mai come negli ultimi 10 anni il terzo settore ha ottenuto risultati in ogni campo. Partendo dalla ricerca fino al tema dell’ambiente. Fondazione Malattie del Sangue finanzia tramite raccolta di tappi di plastica e di sughero borse di studio per due ricercatori presso gli ospedali milanesi, la sensibilità alla raccolta e alla donazione dei tappi tra i giovani del territorio è altissima. Allo stesso modo, in ambito ambientale sono decine i ragazzi che partecipano a weekend di pulizia di spiagge e boschi, un modo intelligente di divertirsi, passare un fine settimana conoscendo persone nuove e facendo un’opera fondamentale di pulizia del nostro patrimonio naturale. Questo spaccato che i dati ci offrono deve essere un segnale forte e chiaro per tutti noi che ci impegniamo nella realizzazione di progetti sociali. Il volontariato tra i giovani è uno slancio presente e forte, sta a noi riuscire a fornire proposte che siano adeguate ad una generazione che avrà molto da dare e da insegnare sulle sfide che il nostro tempo ci porta ad affrontare sia in ambito sociale che ambientale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!