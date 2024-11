Un servizio per le imprese che ‘racconta’ il loro impatto sul territorio: dalla collaborazione dello Studio Albertario e Comunicare un nuovo strumento per le aziende.

Negli ultimi mesi si è sentito sempre più spesso parlare di Bilancio Sociale, ma raramente si è riusciti davvero a capire cos’è e, soprattutto, perché è utile redigere un bilancio sociale per la propria azienda o attività. Il Bilancio Sociale non è altro che uno strumento attraverso il quale è semplice calcolare e comunicare l’impatto sociale che una realtà genera. Questo documento ci permette di fornire a fornitori, clienti, professionisti e stakeholders la più chiara immagine della nostra realtà. La cosa davvero importante, però, è perché redigere il Bilancio Sociale. Già oggi, ma ancora di più dal prossimo anno, la stesura di un Bilancio Sociale offrirà vantaggi, anche economici, concreti sia per quanto riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione che nei rapporti con gli istituti di credito. In maniera molto chiara, calcolare il proprio impatto sociale permette alle aziende e alle attività di risparmiare, di posizionarsi in modo corretto nell’attuale mercato, di comunicare in modo efficace e valorizzare le scelte sane e corrette che ogni giorno vengono prese. Andiamo incontro ad un futuro dove sempre più scelte avranno una base sociale e sarà molto più semplice cogliere occasioni per chi, in modo lungimirante, ha capito come sfruttare al meglio gli strumenti che vengono messi a disposizione di tutti. Ecco perchè con la società Comunicare Futuro, editrice di Logos, abbiamo studiato dei piani ad ‘hoc’ per ogni tipo di attività, così da aiutarle a comprendere l’importanza, le modalità e le opportunità di iniziare a lavorare sul proprio Bilancio Sociale. (chi volesse informazioni può contattare il numero 0297249426 e info [at] comunicarefuturo [dot] com).

