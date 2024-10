Chiodi e viti in più punti del paese

Ne sono stati trovati in parecchi punti del paese, in particolare sulle vie Roma e dei Giardini. Cosa ci facessero lì chiodi e viti lasciati in gran quantità domenica 27 ottobre sul territorio di Nerviano non è dato sapere, nè tantomeno chi ve li abbia abbandonati.

Ne sono stati trovati in parecchi punti del paese, in particolare sulle vie Roma e dei Giardini. Cosa ci facessero lì chiodi e viti lasciati in gran quantità domenica 27 ottobre sul territorio di Nerviano non è dato sapere, nè tantomeno chi ve li abbia abbandonati. Certo è, invece, che a qualche automobilista è andato l'umore di traverso per esserci finito sopra e avere così subito forature. L'ex sindaco e ora consigliere di opposizione per la Lega Massimo Cozzi, sull'accaduto, vuole vederci chiaro e ha così presentato un'interrogazione. "Visto che sono stati immediatamente avvisati gli agenti della Polizi locale per la constatazione di quanto accaduto - si legge nel testo - e per avviare la necessaria azione di rimozione e pulizia della strada da tali oggetti, sottolineiamo che ci risulta che diverse autovetture, trovandosi a passare in quei tratti di strada, hanno purtroppo bucato gli pneumatici". Cozzi ricorda che non è la prima volta del verificarsi di questi episodi sul territorio e chiede quindi alla giunta una relazione scritta su quanto successo.

