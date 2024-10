Giacinto Moroni, sempre a fianco della comunità

Una parola buona per tutti, la voglia di spendersi per il bene della comunità e di rimboccarsi sempre le maniche per essere utile.

Una parola buona per tutti, la voglia di spendersi per il bene della comunità e di rimboccarsi sempre le maniche per essere utile. Scomparso all'età di 79 anni, Giacinto Moroni era un volto molto noto della comunità di Parabiago. "Per molti anni - ricorda la Comunità pastorale di Sant'Ambrogio in una nota - è stato impegnato come volontario a disposizione della scuola materna e della parrocchia di San Lorenzo, una preghiera per lui e un grazie di riconoscenza per il tanto lavoro svolto".

