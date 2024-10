La raccolta rifiuti il 1° novembre

Quest’anno la festa del 1° novembre ricorre di venerdì, giornata in cui il servizio della raccolta rifiuti è notoriamente attivo. A causa della festività, tuttavia, non in tutti i Comuni gli operatori ALA saranno in servizio.

Quest’anno la festa del 1° novembre ricorre di venerdì, giornata in cui il servizio della raccolta rifiuti è notoriamente attivo. A causa della festività, tuttavia, non in tutti i Comuni gli operatori ALA saranno in servizio.

A Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago, infatti, le raccolte previste per tale giornata saranno posticipate a sabato 2 novembre, insieme a quelle già in programma per il sabato. S’invitano, pertanto, i cittadini di tali Comuni ad attendere la sera del 1° novembre per esporre i loro rifiuti.

Si lavora, invece, nonostante la festività sui territori dei Comuni di Arconate (per la raccolta di carta, umido e vetro), Buscate (rifiuti indifferenziati), Castellanza (carta e umido), Dairago (umido, vetro e plastica) San Giorgio su Legnano (vetro), Rescaldina (carta, umido e pannolini) e Turbigo (con carta e plastica).

La festività non inciderà, invece, sul Comune di Robecchetto con Induno, considerando che il venerdì non sono previsti servizi di raccolta.

Piena operatività, nonostante la festa, sul territorio di Magenta: gli operatori saranno, infatti, in servizio per la raccolta di umido, vetro, carta, plastica e rifiuti indifferenziati.

Negli altri tre Comuni gestiti da ALA, ossia Boffalora Sopra Ticino, Cuggiono e Ossona, la festa non modificherà il calendario, dato che il venerdì in tali Comuni non sono previsti servizi di raccolta.

Venerdì 1° novembre tutte le piattaforme ecologiche e i centri di raccolta gestiti da AEMME Linea Ambiente saranno chiusi, ad accezione della piattaforma ecologica di Legnano (via Novara), che sarà aperta dalle 8 alle 14.

