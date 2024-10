Sagra del Fungo e del Tartufo

Oltre all’eccellenza culinaria, la festa a Sant'Angelo Lodigiano ha regalato momenti di puro divertimento grazie agli spettacoli di trampolieri, mangiafuoco, maghi e truccabimbi. Si replica il 19 e 20 ottobre.

Si è concluso con grande successo il primo dei due weekend dedicati ai sapori dell’autunno nell’ambito dell’evento “Re Tartufo e Mr. Fungo”. L'11, 12 e 13 ottobre, presso il Cupolone in via Forze dell'Ordine, migliaia di persone hanno affollato la manifestazione per assaporare le delizie preparate dalla brigata della cucina e godersi l’atmosfera di festa.

I visitatori hanno apprezzato piatti come la tartare di manzo con tartufo, il risotto al tartufo, le orecchiette salsiccia e funghi e i porcini fritti accompagnati da vini locali, bibite e snack. L’offerta gastronomica di alta qualità, organizzata da Alessandro Fico e dal team de La Loggia, ha incassato riscontri molto positivi, merito anche di ingredienti scelti e materie prime d’eccellenza. Numerosi sono stati coloro che hanno acquistato tartufi freschi al peso, mentre le famiglie hanno trovato un ambiente accogliente con menù dedicati anche ai più piccoli.

Oltre all’eccellenza culinaria, la "Corte di Menelao" ha regalato momenti di puro divertimento grazie agli spettacoli di trampolieri, mangiafuoco, maghi e truccabimbi, oltre a musica dal vivo e cabaret. Il venerdì sera ha visto l'esibizione di Gianni Astone, mentre il sabato sera i Sopravvissuti e Sopravviventi, tribute band di Luciano Ligabue che nel 2023 ha partecipato alla trasmissione televisiva "Tali e Quali” guadagnando il secondo posto nella classifica generale e vincendo il titolo di miglior performance vocale, hanno entusiasmato il pubblico con le loro performance. La domenica a pranzo ha invece incantato grandi e piccini Zio Potter con la sua magia.

L'organizzatore, Alessandro Fico, si è dichiarato molto soddisfatto dell'affluenza e dell'entusiasmo mostrato dai partecipanti: «Il primo weekend ha superato le nostre aspettative, con tante famiglie, gruppi di amici e appassionati di tartufi e funghi che si sono riuniti per vivere insieme momenti di convivialità e divertimento».

Chi non è riuscito a partecipare avrà una nuova opportunità il prossimo weekend, il 18, 19 e 20 ottobre, quando l’evento tornerà con nuove proposte gastronomiche e il ricco programma di intrattenimento. Venerdì 18 ottobre sarà la volta del cabarettista Roberto De Marchi, mentre sabato sera Andy Vox renderà omaggio a Vasco Rossi con la sua tribute band. La domenica a pranzo sarà nuovamente dedicata alla magia, con lo spettacolo di Johnny Bucci.

L’ingresso è gratuito, e per chi desidera cenare o pranzare sul posto (sia il venerdì sera dalle 19:00 alle 24:00 che l'intera giornata di sabato e domenica dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00) è possibile prenotare il tavolo tramite il sito ufficiale https://sagrafungotartufo.com. È disponibile anche il servizio d’asporto per gustare le specialità comodamente a casa. Per maggiori informazioni, è attivo il numero WhatsApp 389.0265550.

