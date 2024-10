Il monologo di Giardinia

Con la sua satira libera e autentica e il suo linguaggio diretto e spiazzante, Filippo Giardina affronta nel nuovo monologo l'ipocrisia e la retorica della società moderna.

Filippo Giardinia torna in scena con il suo nuovo monologo satirico "CABARET", pronto a scuotere ancora una volta le coscienze del pubblico. Dopo l'incredibile successo delle date precedenti, il comico e autore romano porta nuovamente sui palchi dei più prestigiosi teatri italiani uno spettacolo che si può riassumere in una sola parola: controcultura.

Prossimo appuntamento mercoledì 16 ottobre al Teatro Carcano di Milano.

I biglietti sono disponibili su https://www.tridentmusic.it/eventi-trident-music/cabaret/.

Con la sua satira libera e autentica e il suo linguaggio diretto e spiazzante, Filippo Giardina affronta nel nuovo monologo l'ipocrisia e la retorica della società moderna, smaschera le contraddizioni dell’essere umano contemporaneo con il suo tipico sarcasmo tagliente e tratta temi spesso considerati tabù. “Cabaret” vuole provocare, scuotere le coscienze, incentivare riflessioni a volte scomode, confermandosi anche con i nuovi appuntamenti uno spettacolo dissacrante e irriverente nella cultura contemporanea.

Con oltre 2 milioni di visualizzazioni sui suoi special di stand-up caricati su YouTube, Filippo Giardina continua a lasciare il segno nel panorama comico italiano. Dal 2001 porta in tour i suoi spettacoli di stand-up comedy nei maggiori teatri italiani e, dopo 8 anni, chiama a raccolta un collettivo di professionisti della comicità, per dare vita a spettacoli di stand up comedy e nel 2009 fonda a Roma Satiriasi. Per la TV ha partecipato ed è stato autore di "Stand Up Comedy" su Comedy Central IT, "Sbandati" su Rai2 e "Nemico Pubblico" su Rai3. Il suo monologo "Mosche Depresse" è apparso come skit nel nuovo album del rapper Dani Faiv (Sony - Machete crew). Nel 2021 ha realizzato il podcast “Sesto Potere: indagine sui social network”. Tra i suoi spettacoli di maggior successo “Contumelie” (2015), “Lo ha già detto Gesù” (2017), “Formiche” (2019) e “Dieci” (2021).

