Foliage in Lombardia

La Lombardia offre incantevoli paesaggi tra natura e arte che diventano magnifici con i colori d'autunno. Ecco alcuni luoghi suggestivi in cui ammirare il foliage di stagione.

Parco Sempione e i parchi di Milano

Piante rare, alberi monumentali, fontane, laghetti artificiali, opere d’arte e scorci sorprendenti sulla città , i parchi milanesi in autunno offrono uno spettacolo di grande fascino. A partire dal Parco Sempione, il più grande parco nel centro cittadino con le sue settanta specie arbustive e diversi esemplari di alberi monumentali tra cui il celebre noce del Caucaso, per arrivare poi ai Giardini Pubblici Indro Montanelli, primo parco pubblico in Italia, con il suo maestoso platano, al romantico parco di Villa Belgiojoso, al moderno parco BAM. Oppure potete immergervi tra i colori dei parchi che circondano la città , dal Parco Nord, oasi verde che si estende per 632 ettari tra Milano, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo e che ospita 200 mila piante ad alto fusto, tra cui frassini, betulle bianche, aceri e ciliegi, al Boscoincittà (nella foto) nell’area ovest di Milano, costituito nel 1974, primo esempio di forestazione urbana in Italia.

Parco della Reggia di Monza

Con i suoi 720 ettari, il Parco che circonda la Reggia di Monza è uno dei più grandi parchi cintati d’Europa. Istituito il 14 settembre 1805 per volontà dell’imperatore Napoleone su progetto di Luigi Canonica e poi, secondo la visione di Eugenio Beauharnais, tenuta modello per sperimentazioni agrarie, ospita notevoli esemplari di alberi ultrasecolari tra i circa 110.000 alberi ad alto fusto che lo popolano, ci sono tigli, ippocastani, ginkgo biloba, querce e gelsi. Nel perimetro del parco si trovano 13 cascine, 3 ville storiche, 3 mulini e l’Autodromo Nazionale di Monza che ogni anno ospita il Gran Premio d’Italia.

Val di Mello - Sondrio

La Val di Mello, valle laterale della Val Masino, dal 2009 è stata riconosciuta riserva naturale ed è oggi l’area protetta più vasta della Lombardia. Soprannominata “la piccola Yosemite italiana” offre un paesaggio da fiaba grazie ai suoi laghetti incantati, alla notevole biodiversità e alla presenza di boschi di faggio, larice e abete bianco. Particolarmente suggestiva la foresta di Bagni Masino, bosco che a tratti assume valore monumentale, con alberi di origine naturale che, in alcuni, casi superano i 200 anni di età . Altra località iconica è Predarossa, con la sua famosa Piana, porta d’accesso verso il Monte Disgrazia, una delle montagne simbolo della Valtellina.

Sacro Monte di Varese

“Pare che gli italiani non possano guardare un posto elevato senza desiderare di metterci qualcosa in cima, e poche volte l’hanno fatto più felicemente che al Sacro Monte di Varese”. Con queste parole, sul finire dell’Ottocento, lo scrittore inglese Samuel Butler descriveva la straordinaria vista del Monte Orona (detto anche Monte di Velate), da cui parte la strada acciottolata lunga due chilometri che raggiunge il santuario del Sacro Monte, sito Unesco dal 2003. Qui sorgono 14 cappelle dedicate ai misteri del rosario, divise in gruppi di cinque, separate tra loro da archi trionfali e da fontane per il ristoro dei pellegrini. Le cappelle votive sono circondate da boschi di faggi, castagni e noccioli che d’autunno assumono spettacolari sfumature di colore, dal giallo intenso al rosso brunito.

Sentiero delle Espressioni in Val d’Intelvi – Como

Un itinerario tra natura e arte, il sentiero delle Espressioni in Valle d’Intelvi è un percorso tra i boschi di castagni con sorprendenti scorci sul lago di Como e caratterizzato dalla presenza di sculture di legno intagliate negli alberi. Nato dalla collaborazione tra ERSAF, Comune di Schignano e gli artisti dell’Associazione la M.A.S.C.H.E.R.A, noti per le locali maschere carnevalesche di antichissima tradizione, con i colori dell’autunno si trasforma in un luogo particolarmente suggestivo.

