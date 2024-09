Nuova viabilità: 'Gente per Nerviano' fa chiarezza

'Gente per Nerviano' risponde e specifica alcuni punti fondamentali in merito al piano di riqualificazione viabilistica del centro città e all'ennemsimo comunicato della Lega Nerviano.

'Gente per Nerviano' risponde e specifica alcuni punti fondamentali in merito al piano di riqualificazione viabilistica del centro città e all'ennemsimo comunicato della Lega Nerviano. "Lo facciamo anzitutto per il rispetto che si deve a tutti cittadini, anche quando la dialettica politica esterna pareri o obiettivi divergenti e in particolare per rispetto di quei 1031 concittadini che firmarono le due petizioni popolari nel lontano 2020 e che oggi si vedono costantemente strumentalizzati da chi a quel tempo, amministrando Nerviano, con arroganza non si degnò nemmeno di formulare una risposta alle istanze e alle obiezioni sollevate. La raccolta firme del gennaio 2020 è stata promossa da privati cittadini e da associazioni del territorio. Anche la nostra lista civica aveva sposato l’iniziativa, firmando come cittadini la petizione, certi che quella presunta riqualificazione urbanistica di viale Villoresi fosse il risultato di un progetto anacronistico, dispendioso e difforme anche al parere della Commissione Paesaggio. Fin dalla campagna elettorale di questo mandato amministrativo è stata chiara la nostra posizione circa gli interventi correttivi da applicare – e senza ulteriori oneri economici in capo all’Ente – al viale Villoresi consegnatoci dall’Amministrazione Cozzi. Subito dopo l’insediamento, l’Amministrazione Colombo si è attivata per la riqualificazione promossa in campagna elettorale, definita “2.0”, che nei primi mesi di mandato è stata messa a terra, ripristinando nel possibile la natura del Viale, con nuove piantumazioni, ove possibile, su ambo i lati e una riqualificazione delle aiuole, all’epoca incolte. Pensare di dover intervenire oggi per coprire i capricci altrui di ieri (e con soldi dei cittadini nervianesi!) è una richiesta un po’ pretestuosa. Quanto è pretestuoso oggi avanzare bizzarre proposte da chi non si è mai aperto ad un confronto, non solo con le minoranze, ma neanche con quella parte di cittadinanza che attraverso gli strumenti democratici aveva espresso le proprie perplessità. Proposte bizzarre quanto stravaganti sono stati gli interventi della presunta zona 30 realizzata nel 2020 in Via Meda e via XXIV maggio che di fatto è stata consegnata priva dell’opportuna cartellonistica d’ingresso e uscita zona 30 da apporre a tutte le intersezioni. Questo a dimostrazione che i concetti di sicurezza e viabilità vengano interpretati, da chi ci contesta, quantomeno con sciatteria se non con totale disinteresse sostanziale. Oggi questa Amministrazione sta avviando un percorso di riqualificazione della viabilità cittadina che sarà implementata a step in funzione delle disponibilità economiche necessarie: nel centro cittadino il percorso sarà completato in virtù della riqualificazione urbanistica di Piazza Italia mentre, le frazioni, saranno presto protagoniste di uno studio viabilistico in via di completamento".

