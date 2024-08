"Monza vuol dire Formula 1"

“Monza si appresta a regalare un weekend ricco di emozioni, con un'edizione spartiacque con il passato per gli importanti lavori di ristrutturazione conclusi nei tempi previsti. Tutti gli sforzi fatti per rilanciare la struttura siano di buon auspicio per il rinnovo del contratto con Formula 1. Non esiste l’Autodromo di Monza senza il GP di Formula 1”.

“Monza si appresta a regalare un weekend ricco di emozioni, con un'edizione spartiacque con il passato per gli importanti lavori di ristrutturazione conclusi nei tempi previsti. Tutti gli sforzi fatti per rilanciare la struttura siano di buon auspicio per il rinnovo del contratto con Formula 1. Non esiste l’Autodromo di Monza senza il GP di Formula 1”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa di presentazione del ‘Formula 1 Pirelli Gran Premio d’ Italia’.

“Il Gran Premio di Monza si conferma, dunque, l’evento sportivo più importante in Lombardia – ha ribadito il presidente -. E’ simbolo della forte vocazione internazionale del nostro territorio, necessaria per attrarre gli investimenti. Si conferma, inoltre, strategico per il settore sportivo, turistico ed economico e rappresenta un’occasione unica di visibilità per la nostra regione, per Monza e le tante eccellenze che esprimiamo”.

Quest’anno, per la prima volta, Regione Lombardia e il comune di Monza assegneranno un riconoscimento – il premio ‘Anello della Regina’ - al pilota che otterrà la pole position dopo le prove ufficiali. Realizzato in un pezzo unico è stato prodotto dal maestro orafo monzese Guido Guzzi. Ispirandosi alla Corona Ferrea, l’artista ha inserito richiami della bandiera a scacchi e del tricolore italiano. Un manufatto di pregio che rappresenta anche il ‘saper fare’ lombardo e l’abilità manuale dei nostri artigiani.

Il manto stradale completamente rinnovato, realizzato con le tecniche più all’avanguardia, unitamente agli importantissimi interventi volti alla tutela della sicurezza del pubblico, “hanno consentito al ‘Tempio della velocità’ di rimanere al passo con i tempi – ha sottolineato il governatore - . Un risultato importante, frutto del lavoro sinergico tra Regione Lombardia, Ministero dei Trasporti e ACI, che contribuirà ad aumentare la fruibilità degli spazi”.

Il 2024 è stato l’anno di importanti interventi di rinnovo del circuito, a partire dal manto stradale e dalla messa in sicurezza di quattro sottopassi di accesso per i visitatori.

I lavori hanno, infatti, interessato la sostituzione del vecchio asfalto con cinque nuovi strati, l’ampliamento dei sottopassi che ora presentano passaggi pedonali rialzati e la realizzazione di un tunnel di 70 metri con tanto di rotonda che unisce il viale di Vedano alla zona della Parabolica.

“Regione Lombardia – ha ricordato il presidente - ha sempre sostenuto con risorse consistenti sia il complesso della Villa Reale, con 55 milioni di euro per la realizzazione del masterplan, sia ACI, con 32 milioni di euro di risorse autonome e 25 milioni derivanti da fondi dello Stato, per i lavori effettuati”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!