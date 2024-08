Pio Albergo Trivulzio: Tronca ancora commissario

La giunta regionale della Lombardia ha approvato la delibera che dispone la prosecuzione dell’incarico del professor Francesco Paolo Tronca quale Commissario Straordinario dell’ASP Pio Albergo Trivulzio Martinitt e Stelline per un periodo di 12 mesi.

La giunta regionale della Lombardia ha approvato la delibera che dispone la prosecuzione dell’incarico del professor Francesco Paolo Tronca quale Commissario Straordinario dell’ASP Pio Albergo Trivulzio Martinitt e Stelline per un periodo di 12 mesi, rinnovabili per un altro anno come previsto dalla legge regionale recentemente approvata.

Con il provvedimento si dà mandato al Commissario Straordinario di portare a compimento tutte le azioni previste nel piano di sviluppo finalizzate al rilancio del Pio Albergo Trivulzio e all’ATS Città Metropolitana di Milano di mantenere la continuità aziendale tramite l’erogazione degli acconti, come da contratto sottoscritto con l’erogatore e in coerenza con le regole di sistema, per tutta la durata della gestione commissariale.

