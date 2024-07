Asst Ovest Milanese: concorso infermieri

ASST Ovest Milanese: indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 30 posti nell’area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Professioni Sanitarie Infermieristiche – Infermiere.

ASST Ovest Milanese: indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 30 posti nell’area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Professioni Sanitarie Infermieristiche – Infermiere così suddivisi: 15 Infermieri da assegnare ad attività di Infermiere di Famiglia e Comunità; 15 Infermieri da assegnare alle degenze ospedaliere aziendali (di cui n. 9 p.ti riservati prioritariamente ex D.lgs. n. 66/2010 e n. 5 p.ti riservati prioritariamente ex D.lgs. n. 44/2023)

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-ovestmi.iscrizioneconcorsi.it (scadenza 4 agosto).

Maggiori informazioni sul sito aziendale di ASST Ovest Milanese (https://www.asst-ovestmi.it/home/concorsi).

