Vittuone - Sono in fase conclusiva i lavori di riqualificazioen del Parco della Resistenza. Nel dettaglio gli interventi effettuati.

Con la sostituzione dei lampioni con luci a LED si possono considerare terminati i lavori di riqualificazione del Parco della Resistenza.

I vecchi giochi sono stati sostituiti con moderne strutture a castello alle quali sono stati aggiunti nuovi giochi a molla ed attrezzature dedicate ai più piccoli.

Ogni contesto ludico è protetto da una pavimentazione antitrauma, colata in opera, composta da terpolimero (EPDM) e granuli di gomma riciclata da pneumatici fuori uso, altamente drenante e con asciugatura veloce, conforme alla normativa UNI EN1177 relativa all'assorbimento d'urto.

Sono state installate anche nuove panchine, in metallo, atte a resistere ad azioni vandaliche, ovviamente nel limite del possibile.

Sono stati altresì piazzati nuovi cestini portarifiuti per la raccolta differenziata: gli strumenti per realizzarla, quindi, sono a disposizione, poi tocca alla Cittadinanza fare la propria parte.

Anche gli altri parchi urbani sono oggetto di riqualificazione: molti interventi sono già stati attuati e altri lavori – compresi i lampioni nuovi, le telecamere di videosorveglianza, le chiusure automatiche e di ciò che può meglio rispondere alle esigenze dei cittadini - verranno completati nel più breve tempo possibile e così pure le riparazioni dei danni causati da atti di vandalismo (ad esempio le fontanelle).

