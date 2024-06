Fastweb: 500 arredi per 17 scuole

A seguito di un accordo tra la Città metropolitana e Fastweb, l'azienda di telecomunicazioni ha donato parte degli arredi dismessi dei propri uffici alle scuole superiori della Città metropolitana di Milano.

A seguito di un accordo tra la Città metropolitana e Fastweb, l'azienda di telecomunicazioni ha donato parte degli arredi dismessi dei propri uffici alle scuole superiori della Città metropolitana di Milano. Questa iniziativa solidale di collaborazione tra pubblico e privato vuole adottare in pieno l'ottica di economia circolare a supporto della collettività, con la convinzione che ogni oggetto debba essere utilizzato per il suo intero ciclo di vita, al fine di evitare gli sprechi e ridurre l'impatto ambientale della produzione di rifiuti. Fastweb ha identificato nella scuola il mondo ideale per il riutilizzo di arredi provenienti dalle proprie sedi ma ancora in ottime condizioni, in grado quindi di generare nuovo valore. Sono 17 le scuole di Milano e provincia che sono state coinvolte nel progetto, ricevendo complessivamente oltre 500 arredi tra librerie, tavoli, sedie, lavagne, scrivanie, cassettiere, armadi, una cucina e diversi attaccapanni.

