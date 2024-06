Un'estate 'ViaVai'

Siamo così giunti, anche quest’anno, all’ultima campanella per le nostre scuole. Dopo mesi tra i banchi, verifiche, lezioni, laboratori arriva ora il momento più bello: le vacanze estive.

Siamo così giunti, anche quest’anno, all’ultima campanella per le nostre scuole. Dopo mesi tra i banchi, tra verifiche, lezioni, laboratori e nuove materie da imparare, per migliaia di bambini e ragazzi arriva ora il momento più bello: le vacanze estive. Un periodo in cui il gioco, la relazione, lo svago diventano protagonisti con un entusiasmo rinnovato che porta il loro vociare festoso per le vie dei paesi. Grandi protagonisti di questo primo periodo estivo, ancora una volta, saranno centri estivi ma soprattutto Oratori, che si preparano ad accogliere i più piccoli per settimane di incontri, giochi, gite, tornei,... Un’opportunità educativa, ma anche una risorsa per le famiglie che, spesso, non avrebbero altre possibilità per dove far accudire i figli. “In un tempo iperconnesso, in una società basata sulla performance e la visibilità, sommersi da informazioni, notizie, scoop e guru della felicità, del benessere e della ricchezza, è facile sentirsi spaesati, inadeguati e trascinati da correnti che tirano verso ogni direzione - spiegano dalla FOM Fondazione Oratori Milanesi - Chi deve ancora incamminarsi ha difficoltà a scegliere quale strada prendere e chi è già per strada rischia di perdersi. Senza una segnaletica chiara, è facile lasciarsi andare e farsi trasportare, oppure bloccarsi e non saper più fare un passo. La vita cristiana è guidata da una persona, un uomo che ha indicato, tracciato e vissuto una strada precisa: Gesù”. Ecco allora che il tema di quest’anno sarà ‘ViaVai’, un logo ed un canto che riecheggerà nell’aria e nei pomeriggi dei nostri paesi, tra magliette colorate e sorrisi dei più piccoli, che si metteranno in ‘cammino’ seguendo l’esempio dei ragazzi adolescenti più grandi, animatori della loro estate. Per tutti loro, sicuramente, una delle estati che rimarranno più impresse nella loro vita e nei loro ricordi.

