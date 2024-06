E’ stata prevista dall’Amministrazione Allevi di Turbigo la figura del disability manager. Ma che cosa fa in concreto?

E’ stata prevista dall’Amministrazione Allevi di Turbigo la figura del disability manager. Ma che cosa fa in concreto? Segnala ai singoli componenti dell’Amministrazione Comunale le persone con disabilità, attivando tempestivamente anche i responsabili dei vari uffici comunali per porre in atto iniziative ed azioni per tutelare i diritti delle persone disabili ed eliminare le gravi forme di problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità. Questo incarico, come si legge nella delibera comunale “ è gratuito e senza alcun onere a carico del bilancio comunale, salvo il rimborso delle spese vive documentate e preventivamente autorizzate dall’amministrazione”.

