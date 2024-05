Entrano al parco Arcadia coi cani: multati

Nel corso di alcuni controlli nei parchi, sabato pomeriggio la Polizia Locale e le Guardie Ecologiche Volontarie hanno sanzionato alcuni cittadini che, incuranti del divieto, erano entrati con i cani all'interno del Parco Arcadia di Bareggio.

Nel corso di alcuni controlli nei parchi, sabato pomeriggio la Polizia Locale e le Guardie Ecologiche Volontarie hanno sanzionato alcuni cittadini che, incuranti del divieto, erano entrati con i cani all'interno del Parco Arcadia di Bareggio. “Come avevamo annunciato, grazie alla collaborazione con le GEV, è nostra intenzione incrementare i controlli relativi al rispetto delle regole nei parchi anche alla luce delle tante segnalazioni che riceviamo – dichiara il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Roberto Lonati - Continueremo in questa direzione per fare in modo che i nostri parchi possano essere luoghi vivibili e sicuri sia per i frequentatori sia, come nel caso dell’Arcadia, degli animali che ci vivono”.

