'Le Olimpiadi della Sostenibilità' di Neutalia

Nel contesto degli eventi del Palio di Legnano anche l'azienda di servizi del legnanese avrà un suo stand nel quale organizzerà attività educative sulla sostenibilità ambientale per ragazzi dai 4 ai 10 anni.

Laboratori, attività ricreative e informative per imparare tutto su riciclo e riuso. In occasione del Palio di Legnano, che si svolge il 26 maggio, Neutalia promuove un’iniziativa per sensibilizzare grandi e piccini rispetto ai temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare. Presso il Parco Falcone e Borsellino sarà infatti possibile partecipare all’infolab ‘Le Olimpiadi della Sostenibilità’, un format originale dedicato a bambini e ragazzi con tante attività per imparare a ridurre e riciclare plastica e materiali di scarto.

L’appuntamento con l'iniziativa è previsto per il pomeriggio del 26 maggio, dedicato alla grande rievocazione storica della Battaglia di Legnano. A partire dalle 15 fino alle 18, presso il gazebo di Neutalia al Parco Falcone e Borsellino si svolgeranno degli speciali laboratori, condotti dagli educatori della cooperativa ‘La Lumaca’, grandi esperti di educazione ambientale, dedicato ai bambini e ragazzi dai 4 ai 10 anni, dove attraverso divertenti giochi si diventa ‘cintura nera’ di sostenibilità: raccolta differenziata, risparmio idrico ed energetico e comportamenti più consapevoli e rispettosi nei confronti dell’ambiente sono solo alcuni dei temi che verranno trattati.

Con questa iniziativa prosegue l’impegno di Neutalia nell’attività di divulgazione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, il rispetto per l’ambiente e l’economia circolare presso le nuove generazioni.

Gli infolab, organizzati per la prima volta durante i mercatini di Natale dell'anno scorso, erano già stati proposti lo scorso 20 aprile nell’ambito dell’evento ‘Primavera in Fiore’ a Busto Arsizio, dove con il laboratorio ‘Giochiamo Riciclando’ i bambini erano stati coinvolti nell’invenzione di giochi portatili con materiali semplici e di recupero, per portare la sostenibilità sempre in tasca.

