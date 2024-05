'divARTImenti' a Santa Maria Maggiore

L'Amministrazione di Santa Maria Maggiore, forte del successo delle prime due edizioni, ripropone “divARTImenti – l'arte di sollevare l'animo”, in programma quest'anno domenica 19 maggio. Dalle 10 alle 17 il centro storico sarà palcoscenico open air per piccoli eventi artistici in grado di sollevare l'animo.

L'Amministrazione di Santa Maria Maggiore, forte del successo delle prime due edizioni, ripropone “divARTImenti – l'arte di sollevare l'animo”, in programma quest'anno domenica 19 maggio. Dalle 10 alle 17 il centro storico sarà palcoscenico open air per piccoli eventi artistici in grado di sollevare l'animo. In più una serie di mostre e installazioni saranno allestite presso lavatoi, cortili, strutture e vie del paese e nelle frazioni di Crana e Buttogno.

L'evento, che ormai fa parte del ricco programma annuale di Santa Maria Maggiore, ha due obiettivi: da un lato potenziare ulteriormente la stagione primaverile, con una precisa volontà di destagionalizzare i flussi turistici e mettere in campo nuove proposte anche per gli abitanti del paese, dall'altra offrire esperienze in grado di far allontanare i partecipanti, almeno per una giornata, dalle preoccupazioni quotidiane, grandi o piccole che siano.

Ecco il programma dei piccoli eventi di “divARTImenti – l’arte di sollevare l’animo”:

Ore 10.00 – Ritrovo davanti alla Casa del Profumo, Piazza Risorgimento – Santa Maria Maggiore Facile sgambettata con approdo musicale – Un simpatico giro nel bosco della Pineta in compagnia dell’arpa da passeggio. Con Arianna Bertoni e Katia Huskovic Per info e prenotazioni Arianna Bertoni 347 9103100 Costo €5 adulti, €10 a famiglia

Ore 10.30 – Giardino degli Aromi presso la Casa del Profumo, Piazza Risorgimento – Santa Maria Maggiore Concertino musiche PATAFISICHE, letture PATAFISICHE, danze PATAFISICHE Con il M° Roberto Bassa, Monica Mattei e Sara Tadina

Ore 11.15 – Bersò di Villa Antonia (all’interno dell’omonimo Parco) – Santa Maria Maggiore The Arfacchias’ – Giampaolo e Silvia Arfacchia, fisa e violino “Polke e Valzerini”

Ore 12.00 – Giardino degli Aromi presso la Casa del Profumo, Piazza Risorgimento – Santa Maria Maggiore Pesci divARTEnti – La collezione di pesci di Gianfranco Quarzo-Cerina: alcuni pezzi scelti vengono presentati da Irene Mozzanino con l’accompagnamento musicale del M° Roberto Bassa

Ore 14.30 – Ritrovo davanti alla Casa del Profumo, Piazza Risorgimento – Santa Maria Maggiore Parole, parole, parole – Visita guidata da Sara Ferrari e Maria Saglio Rossini seguendo le scritte sulle facciate degli edifici di Santa Maria Maggiore. Costo: € 5 a persona / € 10 a famiglia

Ore 15.15 – Giardino del benessere, Via Benefattori – Santa Maria Maggiore Proverbiology – Performance di danza e mimo interattivo con Sara Tadina

Ore 15.45 – Parco di Villa Antonia – Santa Maria Maggiore THE PRESTIGE – Il giovane prestigiatore Alessandro Malandra è pronto a coinvolgervi in uno spettacolo indimenticabile

Ore 16.30 – Largo alpini – Via Rosmini – Santa Maria Maggiore - Musiche Disneyane – Concerto a cura della Banda Alpina di Malesco, diretta dal M° Mauro Colnaghi

Ore 17.15 – Giardino degli Aromi presso la Casa del Profumo, Piazza Risorgimento – Santa Maria Maggiore Sorprendente presentazione corale di un’opera “gioconda”

Inoltre, ecco i piccoli allestimenti realizzati appositamente per la terza edizione dell'evento.

A Santa Maria Maggiore:

• Casa del Profumo, Piazza Risorgimento Mostra “GIARDINO DI FIORI” di Daniela Borri & Laura Orsi

• Largo Alpini, Via Rosmini Mostra “IL KITCH: oggetti orrendi presenti nelle case di tutti noi”

• Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”, Via Rossetti Valentini “FACCIAMONE DI TUTTI I COLORI” libero disegno su tele appese alla recinzione

• Parco di Villa Antonia “CHE PALLE”

• Parco di Villa Antonia “UOVA AL TEGAMINO”

• Via Rosmini “ARBRE MAGIQUE”

• Via Benefattori, Giardino del benessere “PUPPY” un nuovo amico a 4 zampe in polietilene

• Piazza Risorgimento “GIOCHI VARI” & “ANIMALI DI FIORI E DI FUORI”

• Sede del Municipio, Piazza Risorgimento “ESPRESSIONI E PAROLE CHE NON SI POSSONO PIÙ SENTIRE”

• Via Cavalli (presso la Scuola dell’Infanzia) “EMERGENZA POZZANGHERA”

Nelle frazioni:

• Nel centro storico di Buttogno e Crana – “PROVERBIOLOGY” – Indovina il proverbio

Infine, si segnalano le mostre primaverili aperte in occasione di “divARTImenti – l’arte di sollevare l’animo”:

• Centro Culturale Vecchio Municipio (Saletta Piano Terra e Lavatoio Comunale), Piazza Risorgimento LASSÙ SULLE MONTAGNE… – Piccola esposizione dedicata alla Scuola di un tempo. Dal libro di Benito Mazzi.

• Centro Culturale Vecchio Municipio (Sala espositiva Primo Piano), Piazza Risorgimento IL GENIO DEGLI OSSOLANI NEL MONDO – Interessante esposizione dedicata agli Ossolani illustri che si sono distinti per coraggio, ingegno e inventiva in tutto il mondo.

• Serra nel Giardino degli Aromi presso la Casa del Profumo, Piazza Risorgimento LE CUSTODI DELLE ALPI – Esposizione dedicata alle donne di montagna, lontana dai soliti cliché.

Si alterneranno dunque momenti artistici diversi: musica, performance di danza, letture, visite guidate, passeggiate, mostre ed allestimenti, racconti pensati per allietare il tempo, per renderlo speciale e leggero.

Disponibile online ed anche in versione cartacea durante la giornata un'utile mappa per non perdere nemmeno uno degli appuntamenti inseriti nel ricco programma.

In caso di maltempo l'organizzazione lavorerà per mantenere visibili il maggior numero possibile di allestimenti; gli eventi si svolgeranno in luoghi coperti (informazioni dettagliate e aggiornamenti su www.santamariamaggiore.info).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!