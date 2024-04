Cambio di gestione al nido

Ai più è noto per essere stato vescovo di Como fino al 2008, anno della sua morte. Religioso e teologo di fine analisi, monsignor Alessandro Maggiolini era però originario di Bareggio dove nacque nel 1931. A lui la giunta comunale retta dal sindaco Linda Colombo ha deciso di intitolare la biblioteca cittadina di via Marietti.

Mondo ricco di propositività ma anche, a volte di criticità. Da capire per amare e aiutare come si conviene. All' universo dell'adolescenza è dedicato un appuntamento organizzato dal Comune di Bareggio per mercoledì 17 aprile alle 21 e intitolato "Mettiamo la testa a posto".