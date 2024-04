Come cambia il volto di Legnano: giovedì 18 aprile Amministrazione comunale e Confcommercio incontrano i residenti dei quartieri San Domenico e San Martino.

L’Amministrazione comunale di Legnano torna a incontrare i quartieri della Città in un incontro pubblico organizzato insieme con Confcommercio Legnano giovedì 18 aprile alle 20.45 nello Spazio il Giardino di via Marconi, 7.

L’incontro riguarderà, in particolare, le opere pubbliche realizzate, in via di realizzazione o da realizzare sul territorio corrispondente alle contrade San Domenico e San Martino sulle scuole, le palestre, la biblioteca, gli edifici storici quali il complesso di via Pontida e l’ex sede della Provincia in via dei Mille, per la mobilità sostenibile (progetto Cambio e linea 2 della Bicipolitana), per la de impermeabilizzazione del suolo (giardini scuole Mazzini), l’illuminazione pubblica e le asfaltature. Il valore di queste opere supera gli 11milioni e mezzo di euro. La serata, per quanto riguarda il progetto di corsia ciclabile in via XXIX Maggio, fa seguito alla presentazione delle firme raccolte attraverso una petizione e all’impegno preso dall’amministrazione con i commercianti ad incontrarsi una volta che il progetto fosse stato predisposto.

